В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по €7 000

Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала в официальном вестнике инициативу о выплате 7 500 швейцарских франков (около семи тысяч евро) каждому гражданину Швейцарии, включая детей, сообщает Meduza со ссылкой на швейцарское агентство Watson.

Если до 22 апреля 2022 года инициативу поддержат 100 тысяч человек, то ее вынесут на референдум. В случае, если референдум состоится, то деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.

С предложением выплатить по 7 500 франков каждому жителю страны выступили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. По мнению авторов инициативы, Национальный банк Швейцарии должен выплатить «вертолетные деньги», чтобы снизить стоимость национальной валюты. Авторы идеи считают, что для выплаты необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму стоит освободить от налогов.