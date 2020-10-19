В Париже обокрали квартиру миллионера Саркисова
Преступники похитили ювелирные украшения, две пары часов Rolex, бронзовую статуэтку и изделия из кожи и меха из квартиры 52-летнего совладельца российской страховой компании «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова в Париже, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.
Кражу совершили днем 16 октября из 600-метрового дуплекса, расположенного на проспекте Фош в центре Парижа, между Булонским лесом и Триумфальной аркой. По словам источника Le Parisien, украденное оценивают в 500 тысяч евро, но сумма ущерба может вырасти.
В отчете полиции, на который ссылается Le Parisien, говорится, что сейчас бизнесмен находится в отпуске в Сен-Тропе на французской Ривьере. Однако сам Саркисов уточняет, что на момент получения информации об ограблении он находился в Швейцарии.
Николай Саркисов подтвердил РБК, что в Париже обокрали квартиру, которой он владеет. «Действительно, в минувшую пятницу мне позвонил сосед и сообщил о взломанной двери в мою квартиру. Позже приехала полиция. В этой квартире мы не живем, и она находится в продаже», — рассказал Саркисов, уточнив, что не знает, что именно украли.