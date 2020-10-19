В Париже обокрали квартиру миллионера Саркисова

Преступники похитили ювелирные украшения, две пары часов Rolex, бронзовую статуэтку и изделия из кожи и меха из квартиры 52-летнего совладельца российской страховой компании «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова в Париже, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

Кражу совершили днем 16 октября из 600-метрового дуплекса, расположенного на проспекте Фош в центре Парижа, между Булонским лесом и Триумфальной аркой. По словам источника Le Parisien, украденное оценивают в 500 тысяч евро, но сумма ущерба может вырасти.