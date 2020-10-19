Айдын Керимов, отдел политики 12:43

На первый план армянской политики выходит президент Армен Саркисян. Хотя в политической системе Армении функции президента в большей мере идентичны статусу декоративной армянской королевы, но все бремя внешнеполитической деятельности британский подданный Саркисян взял на себя. Саркисян включается в политический процесс, когда глава правительства выключается, демонстрируя свою полную недееспособность. Так же произошло и в период армянской революции любви.

Итак, Саркисян отбыл в Брюссель. Армянский президент направился в столицу Евросоюза не для переговоров с европейскими бюрократами и не для выступления в Европарламенте. С Евросоюзом Саркисяну говорить не о чем. Ведь примерно год назад Европарламент принял однозначную резолюцию в поддержку территориальной целостности Азербайджана. А Азербайджанская армия ведет освободительную войну исключительно на своих территориях. За освобожденным Зангеланом армянские солдаты подняли российские и андреевские знамена, которые с недавних пор превратились для армян в условную демаркационную символику.

Саркисян направился на переговоры с НАТО. Армянской власти во что бы то ни стало необходимо остановить победоносное наступление Азербайджанской армии. Все попытки повлиять на Азербайджан с помощью лидеров России обернулись крахом. Ни один аргумент не работает. Россия весьма справедливо отказалась применить механизмы ОДКБ и договора о взаимной военной помощи, потому что признает целостность дружественного ей азербайджанского государства. А война, повторюсь, идет в оккупационной зоне. Последний же призыв Пашиняна к России о необходимости антитеррористической операции в Азербайджане в Кремле встретили с усмешкой. Бредовой аргумент и алогизм Пашиняна не стоят и выеденного ереванского яйца. Человек настолько же далек от реальной политики, насколько армянская армия далека от победы в Карабахе. Пашинян юлит. Лишь после начала войны премьер вспомнил о союзнических отношениях с Россией, историческом наследии и «братских узах». Армяне и Пашинян еще долго будут сожалеть о своем демонстративном неуважении к России и лично Путину на протяжении всего периода правления революционного правительства. Но ведь Москва слезам не верит, что и доказывает в своих действиях. Резкий разворот детей капитана Гранта, вскормленных Соросом к Первопрестольной, был обусловлен полным отчаянием от осознания непреложной мысли о неизбежном поражении в Карабахе. В Москве хорошо понимают, что новый приступ любви к русскому миру в подлой душонке Пашиняна – крик тоски и безнадежности. Не дождавшись войск ОДКБ, доморощенный политик стал наивно и глупо убеждать самого себя, а затем все армянское общество в конфронтации интересов России и Турции в Южном Кавказе, выступая этаким ратником русского великодержавия. Да-да, это тот самый Пашинян, который как-то невзначай, красного словца ради бросил Путину, что если он пойдет на встречу в тюрьму к своему другу Кочаряну, дверь может захлопнуться сзади. А потом посадил лидера великой державы в уголочек маленького автобуса.

В ту пору Пашинян еще грезил франкофонией, поднимая величественные тосты в ресторанах Еревана под гром армянской какофонии во здравие великой спасительницы матушки-Европы. А Россия была сдвинута куда-то далеко на ереванские задворки, подальше от глаз европейских. Так армяне и Пашинян отплатили великой стране за историческую роль в судьбе рожденной в мировых войнах малой Армении. Но, как писала в своих письмах Пашиняну страдалица-ненега, иди готовь долма Симонян – Россия смогла бы встать на пути грозных янычар, если бы поверила в искренность нынешнего армянского правительства. Симонян рассчитывала, что Россия простит и вернется. Но Путин не простил и не вернулся. Благо Пашинян и декоративная армянская королева Саркисян всячески изворачиваются, чтобы Россия убедилась в правильности своего выбора. Как только в Ереване осознали, что Кремль отверг сирийскую модель для Карабаха, и освободительная война Ильхама Алиева больше напоминает борьбу легендарного хорватского президента Франьо Туджмана за целостность своей страны, с передовиц армянских СМИ улетучились сенсационные утки о наемных арабских комбатантах. Фикция не прошла. А Путин перестал отвечать на настойчивые звонки Пашиняна. Армянскому правительству пришлось срочно менять стратегию сдерживания Азербайджана, меняя коней на переправе. Пашинян спешно перекрасился. Новая метаморфоза: Армения вновь переродилась в европейскую страну, форпост НАТО и в последний островок парламентской демократии в пространстве «варварского путинизма и эсенговья». С новой программой спасения армянской демократии в центре Брюсселя и появился хорошо нам знакомый Армен Саркисян. Теперь дуумвират Саркисяна с Пашиняном рассчитывает пробудить в сердце Европы историческую неприязнь к османам. Эрдоган стоит у ворот Вены! Турция предала НАТО во имя России! На пути оси зла Москва-Анкара лёг плашмя многострадальный армянский народ. Буквально за считанные дни воспевающий историческую любовь к России Ереван превратился в этакую кавказскую Польшу, бросившую себя во имя возрождения великого Запада под Красное колесо путинистов-янычар.