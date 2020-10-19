Сбит еще один армянский беспилотник
Сегодня в 12:00 подразделениями ПВО Азербайджана в направлении Горадиза был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВС Армении, сообщает Минобороны.
Сегодня в 12:00 подразделениями ПВО Азербайджана в направлении Горадиза был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВС Армении, сообщает Минобороны.
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