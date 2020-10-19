Скончался генерал полиции Эмин Шекинский

После продолжительной болезни скончался начальник Главного управления полиции на транспорте МВД, генерал-майор полиции Эмин Шекинский. Об этом журналистам сообщили родственники Эмина Шекинского.

Эмин Шекинский родился в 1960 году в городе Баку. В 1982 году окончил исторический факультет Бакинского государственного университета, а в 1993 году - юридический факультет Университета.

С 1985 года начал служебную деятельность в органах внутренних дел. Служил на разных должностях структур уголовного розыска.

Он также работал на должности начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, начальника 26-го ОП Ясамальского РУП, заместителя начальника Хатаинского РУП. С августа 2004-го года был выдвинут на должность начальника Управления внутренней безопасности МВД. С апреля 2005-го года был назначен на должность начальника Главного управления уголовного розыска МВД.