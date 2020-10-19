SOCAR строит детский сад в азербайджанском селе в Грузии
SOCAR Energy Georgia – "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – заложила фундамент детского сада в село Габал (территория муниципалитета Лагодехи), в котором проживают 18 000 азербайджанцев. Об этом Report сообщили в SOCAR.
В церемонии закладки фундамента приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, начальник управления инвестиций компании Вагиф Алиев, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, исполняющий обязанности полномочного представителя правительства Грузии в регионе Кахетия Иракли Шиошвили, мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили, член парламента от муниципалитета Лагодехи Гурам Мачарашвили и другие официальные лица.
Инфраструктура детского сада на 100 человек включает в себя 4 классные комнаты, столовую, спортивный и игровой залы, медицинский пункт и спальные комнаты, а также административно-технические строения. На территории детского сада будет построена открытая игровая площадка. В здании предусмотрены пандусы и специальные санузлы для детей с ограниченными физическими возможностями. Общая площадь детского сада составляет 1 242 квадратных метра. Строительные работы планируется завершить в течение 8 месяцев.
SOCAR начала вкладывать инвестиции в экономику Грузии с 2006 года, благодаря чему создано тысячи новых рабочих мест. В настоящее время в Грузии действуют Кулевский нефтяной терминал, газораспределительная сеть и АЗС. Помимо коммерческой деятельности компания осуществляет в Грузии различные социально ориентированные проекты, часть которых направлена на улучшение социально-экономического положения наших соотечественников, проживающих в Грузии, и более эффективную интеграцию в общество.
SOCAR Energy Georgia с 2008 года оплачивает обучение азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии, в государственных университетах этой страны. Число этих студентов уже достигло 2 тыс. человек. В 2013-2017 годах компания также выделила стипендии 120 азербайджанским студентам-отличникам, обучающимся в государственных университетах Грузии.