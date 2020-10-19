Впервые в истории: NASA посадило космический аппарат на астероид

Сложнейшая операция проходила более чем в 320 миллионах километров от Земли. Радиосигналу требуется более 15 минут, чтобы преодолеть эту дистанцию, поэтому операторы не могли управлять зондом в реальном времени. Аппарат выполнял программу, заранее загруженную в память бортового компьютера. Задание было трудным и рискованным, поверхность Бенну покрыта большим количеством валунов. Столкновение с ними могло повредить аппарат. OSIRIS-REx снижался около четырёх часов и ещё несколько минут маневрировал у поверхности, чтобы достичь выбранной площадки, пишут Вести.ру.

Зонд не садился на астероид. Вместо этого он развернул свой манипулятор длиной 3,35 метра с пробоотборником. Когда это устройство коснулось поверхности, аппарат выстрелил в неё зарядом сжатого азота. Учёные надеются, что при этом поднялось облако пыли и мелких камешков. Некоторые из этих частиц грунта должны были попасть в пробоотборник. Выполнив эту манипуляцию, зонд вернулся на безопасную орбиту.