Синоптики о погоде на завтра

В четверг, 22 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, изморось. Прогнозируется южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром возможны дожди, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 18-23, в горах ночью 3-7, днем 14-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Апшероне 22-23 октября в основном благоприятны для метеозависимых людей.