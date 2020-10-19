В освобожденные города и села вернется свет

ОАО «Азерэнержи» завершает проектировочные работы по строительству новых системных подстанций мощностью 110 кВт и проведению высоковольтных линий электропередачи напряженностью 110 кВ в районах, которые уже освобождены и будут освобождены от оккупации.

Как сообщили haqqin.az в ОАО «Азерэнержи», в первую очередь предусмотрено построить по 4 подстанции мощностью 110 кВт в Физулинском, Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах и соединить их линиями электропередачи напряженностью 110 кВ.