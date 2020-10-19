В освобожденные города и села вернется свет
ОАО «Азерэнержи» завершает проектировочные работы по строительству новых системных подстанций мощностью 110 кВт и проведению высоковольтных линий электропередачи напряженностью 110 кВ в районах, которые уже освобождены и будут освобождены от оккупации.
Как сообщили haqqin.az в ОАО «Азерэнержи», в первую очередь предусмотрено построить по 4 подстанции мощностью 110 кВт в Физулинском, Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах и соединить их линиями электропередачи напряженностью 110 кВ.
Согласно информации, параллельно ОАО «Азеришыг» ведет соответствующие проектные работы по строительству подстанции мощностью 35 кВт. Ведутся работы по поставке оборудования для строящихся подстанций и линий, а также работы в других сферах. Планируется ускорить работу на подстанциях, в том числе на высоковольтных линиях, а затем в процессе городской застройки создать распределительную сеть. В целом, кроме вышеупомянутых 4-х районов, ведутся проектные работы по строительству в кратчайшие сроки электрохозяйств и модернизации существующих на всех территориях, которые будут освобождены от оккупации. Цель - в кратчайшие сроки обеспечить электричеством освобожденные районы и села. Таким образом, наш свет скоро появится в наших освобожденных регионах. В настоящее время весь пероснал «Азерэнержи» и «Азеришыг» ждет распоряжения президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о начале работы.
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