Nar предоставил жителям Гянджи бесплатные звонки и SMS

Nar предоставил бесплатные разговорные минуты своим абонентам, проживающим в городе Гянджа. Оператор мобильной связи загрузил 100 минут внутри страны и 100 SMS на баланс всех абонентов Nar, проживающих в Гяндже, чтобы они могли комфортно поддерживать связь со своими родными.

Следует отметить, что мобильный оператор уже организовал раздачу тысяч разговорных карт Nar и флагов Азербайджана, чтобы поддержать и внести вклад в высокий моральный дух пользователей в прифронтовых зонах.

Баланс абонентов, проживающих в этих зонах, был пополнен 100 минутами внутри страны и 100 SMS. Кроме этого, мобильный оператор предоставил теплую зимнюю одежду людям, чьи дома были разрушены огнем противника и которые были размещены во временных убежищах.

Nar и впредь продолжит поддерживать пострадавшее население во время продолжающихся военных операций за территориальную целостность Азербайджана, оставаясь верным своей социальной ответственности. Уверены, что благодаря силе и мужеству Азербайджанской армии наша борьба за правое дело закончится победой и наши оккупированные земли будут освобождены. Победа за нами!