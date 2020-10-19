Посол Ахмедзаде отвечает Пашиняну в Италии

Итальянская газета Corriere della Sera частично опубликовала письмо посла Азербайджана Мамеда Ахмедзаде в ответ на опубликованное в этой газете интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Письмо частично было опубликовано в печатной версии газеты под заголовком «Ложь Армении: жертвами являются азербайджанцы».

«Прочтение интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна газете Corriere della Sera схоже с путешествием в мир сказки», - говорится в публикации.

Дипломат отмечает, что историческая ошибка Армении началась в 1988 году с выдвижением территориальных претензий к Азербайджану, которые затем привели к оккупации 20 процентов территории Азербайджана, этнической чистке в отношении миллиона азербайджанцев, военным преступлениям против мирных азербайджанцев и геноциду в Ходжалы.

Мамед Ахмедзаде подчеркивает, что последним звеном в цепочке ошибок Армении был приход к власти такого неопытного политика, как Никол Пашинян.

«В своих многочисленных интервью я неоднократно опровергал лживые заявления армянской стороны и приводил факты о привлечении армянской стороной иностранных наемников, а также неопределенных источниках финансирования вооружения армянской армии», - говорится в письме посла.

Дипломат отметил, что правом проживать в Нагорном Карабахе также обладают азербайджанцы, добавив, что в настоящее время в Азербайджане живут около 30 тысяч армян, а в центре Баку стоит армянская церковь.

«Если же Пашинян не согласен на это, то может выделить для марионеточного режима территорию внутри Армении», - сказал посол.