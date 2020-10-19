В России разбился бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
"21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет", - сказали в пресс-службе.
По словам военных, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования. "Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет", - сказали в пресс-службе.