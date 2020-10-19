Баку и Ташкент обсудили военно-техническое сотрудничество

Мадат Гулиев поздравил посла Бахрома Ашрафханова с назначением и выразил уверенность, что он внесет свой вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя братскими странами.

Министр рассказал о том, что с 27 сентября 2020 года армянские террористы с применением различных видов оружия обстреляли мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в городах Тертер, Агдам, Мингячевир, Агджабади, Бейлаган, Гянджа, а также в селах и других населенных пунктах. Он проинформировал посла о ракетном обстреле Гянджи и его серьезных последствиях.

Было заявлено, что Азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым решительно предотвращает атаки армян. Были освобождены от оккупации города Джебраил, Физули, Зангилан, десятки сел, поселков и других населенных пунктов, на древнем Худаферинском мосту был водружен Флаг Азербайджана.

Поблагодарив за теплый прием, посол Бахром Ашрафханов сказал, что в течение своей дипломатической карьеры приложит все силы для развития отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.