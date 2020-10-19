Баку и Ташкент обсудили военно-техническое сотрудничество
21 октября 2020 года министр оборонной промышленности Мадат Гулиев принял новоназначенного посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
Мадат Гулиев поздравил посла Бахрома Ашрафханова с назначением и выразил уверенность, что он внесет свой вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя братскими странами.
На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.
Министр рассказал о том, что с 27 сентября 2020 года армянские террористы с применением различных видов оружия обстреляли мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в городах Тертер, Агдам, Мингячевир, Агджабади, Бейлаган, Гянджа, а также в селах и других населенных пунктах. Он проинформировал посла о ракетном обстреле Гянджи и его серьезных последствиях.
Было заявлено, что Азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым решительно предотвращает атаки армян. Были освобождены от оккупации города Джебраил, Физули, Зангилан, десятки сел, поселков и других населенных пунктов, на древнем Худаферинском мосту был водружен Флаг Азербайджана.
Поблагодарив за теплый прием, посол Бахром Ашрафханов сказал, что в течение своей дипломатической карьеры приложит все силы для развития отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.