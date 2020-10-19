В Италии рассказали об угрозах азербайджанским дипломатам

Итальянские издания Giornale Diplomatico, KmetroO, Politicamente Corretto и информационное издание Agenzia Nova распространили информацию об угрозах, поступающих в адресс азербайджанских и турецких дипломатов со стороны армян.

Сообщается, что в последние дни в социальных сетях от армянских пользователей большое количество сообщений с угрозами в адресс дипломатов.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что это является очередным проявлением террористической сущности радикальных армянских сил.

Наглядным примером этого являются атаки на представителей азербайджанской диаспоры и дипломатов со стороны армян, которые произошли после событий 12 июля.