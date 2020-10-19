В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 714 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 176 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

Семь пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 46 593 случая инфицирования коронавирусом, из них 40 448 человек вылечились, 642 человека умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 5 503.