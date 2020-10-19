В грузинском Зугдиди захватили заложников в банке
Вооруженные преступники (по некоторым данным, один преступник) захватили заложников в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди, сообщает телеканал «Рустави 2».
По информации РИА Новости, захватчики вооружены автоматами и гранатами. Место происшествия оцеплено. Полиция проводит спецоперацию по задержанию преступников.
Эхо Кавказа сообщает, что вооруженный мужчина произвёл несколько выстрелов. Сотрудник банка смог нажать на тревожную кнопку, после чего на место приехали правоохранители.
Грузинская служба «Радио Свобода» пишет, что нападавший выпустил из здания пожилых людей.