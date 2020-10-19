Армения обратилась ко всем европейским странам с просьбой признать независимость самозваного Карабах а. Причем впервые МИД Армении направил просьбу странам Евросоюза в форме дипломатической ноты. Об этом haqqin.az стало известно из дипломатических источников.

Как же европейские государства восприняли просьбу Еревана? Конечно же, все страны, включая Францию, ответили категорическим отказом. Изо дня в день сужается поле для дипломатических, да и военно-политических маневров правительства Пашиняна. Еревану не удалось вовлечь в театр боевых действий региональные державы. У Еревана не осталось аргументов, доказывающих целесообразность ввода российских войск. Ереван не в силах остановить азербайджанскую контрнаступательную стратегию. Азербайджанская армия стремительно приближается к Лачинскому коридору – последней коммуникационной связи оккупационной армии и сепаратистов с Арменией. Закрытие коридора, который также является международно признанной территорией Азербайджана, предопределит капитуляцию правительства Пашиняна.

Соответственно, единственная, пусть и призрачная надежда Еревана – добиться признания сепаратистского новообразования, чтобы путем международного давления остановить гибель последней армянской мечты.

Европейские страны отвергли просьбу Армении. Отношение старого континента к сепаратистским проявлениям и попыткам раздробить устоявшиеся государства окончательно оформилось и утвердилось после каталонского процесса. Параллели с Косово – скорее, исключение из правил, доказывающее другую аксиому. В бывшей Югославии НАТО заметало следы своих военных преступлений против Сербии. Надо было обосновать подлую военную интервенцию, бомбежки Белграда и свержение Милошевича. И косовский мотив пришел на подмогу. Однако позже косовский прецедент сыграл со старушкой злую шутку. На необъятных европейских просторах стал пробуждаться старый спящий сепаратизм. О своих правах заявила Шотландия, потом перчатку бросила Каталония… Те, кто выдвигал косовскую инициативу, аккуратно ее и задвинули, ведь мир давно позабыл о грязной истории со свергнутым сербским лидером.

Запад не только отвергает сепаратизм, угрожающий евроцентризму, но и жестко наказывает за попытку передела национально-административных границ. Наказывает сурово и санкциями.

А в случае с Карабахом, как считает абсолютное большинство европейских правоведов, речь идет даже не о самоопределении народа, который уже самоопределился в границах международно признанной Армении, а об аннексии территории другого международно признанного государства. Более того, ни Евросоюз, ни США, ни Россия, ни Иран не поставят под сомнени свои отношения с Азербайджаном, представляющим геостратегическую значимость. Азербайджан - подушка энергетической безопасности в ЕС, транпортно-коммуникационная альтернатива. Неужели это так сложно понять? И что может предложить Европе сама Армения, кроме головной боли?!

Армения прекрасно понимала, что получит категорический отказ. На что же рассчитывали в Ереване? А что делать? Ведь надо же что-то делать.

Армянская политическая элита завела себя в тупиковую ситуацию. Отречься от провальной идеи карабахского сепаратизма означает собственное признание в ошибочности 30-летнего исторического пути и национальной идеологии, краеугольным камнем которой и был Карабах. Продолжать войну? И тем самым поставить на кон уже судьбу самой Армении, дышащей на ладан? Что делать? После потери равнинного Карабаха и оглушающего военного поражения в Армении это стал главным вопросом национальной повестки.