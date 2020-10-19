Генерал, который оккупировал Джебраил, при смерти

Армянский генерал, экс-депутат от Республиканской партии Армении Манвел Григорян перевезен из Нагорного Карабаха в Армению, где его госпитализировали. Об этом Sputnik Армения сообщил его адвокат Левон Багдасарян.

По его словам, Григорян находился в Нагорном Карабахе с 7-го октября. Однако 20 октября его состояние резко ухудшилось и по требованию медиков он был срочно перевезен в Армению.

Багдасарян отметил, что Манвел Григорян находится в реанимации.

Напомним, что генерал Манвел Григорян командовал 5-й бригадой армянской армии, оккупировавшей Джабраил и Физули. Именно он разграбил дотла Физулинский район и отличился особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным.