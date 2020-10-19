Роухани: Ирану все равно, кто победит на выборах в США

Ирану все равно, кто одержит победу на президентских выборах в США, потому что любой, кто придет к власти, вынужден будет капитулировать. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани после заседания правительства в Тегеране. Об этом пишет Anadolu.

Президент Ирана прокомментировал также отмену срока действия международного оружейного эмбарго на поставки оружия.

«Теперь Иран может свободно покупать и продавать оружие в соответствии с резолюциями ООН. Американцы годами пытались лишить иранский народ их права. Неважно, сколько оружия мы купим и продадим, важно, что мы добились своего. Иранцы, живущие в тяжелых условиях и подвергающиеся экономическому давлению, также должны знать о достижениях страны на мировой арене», - сказал Роухани.