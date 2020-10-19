В Армении перестали рассматривать жалобы непригодных призывников

В Армении временно приостанавливается прием заявок-жалоб в военно-медицинское управление Вооруженных сил относительно состояния здоровья военнослужащих, мобилизованных призывников и добровольцев, сообщает Министерства обороны Армении.

«В условиях военного положения медицинское обслуживание всех военнослужащих, включая призывников и добровольцев, в равной степени осуществляется по общей системе медицинско-эвакуационных мероприятий ВС, согласно порядку, действующему в воинских частях или местах дислокации», - говорится в сообщении.

По словам военных экспертов Азербайджана, это решение МО Армении связано с массовым уклонением от воинской службы призывников и дезертирством в рядах армянской армии.