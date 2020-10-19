Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:12

Советское здравоохранение долго не могло раскрыть секреты так называемой «армянской болезни». Вернее не хотело, так как раздуваемая самими же армянами болезнь с головой выдавала всю выдуманность их притязаний на земли нашего региона. Как самого древнего народа, проживающего на этих землях. Эта оказалась обычная болезнь, свойственная только народам, проживающим совсем в другом регионе – средиземноморском. Синдром избранности многострадального народа мог завести совсем в другое политическое русло. И как только секрет болезни был раскрыт, этот синдром был снят с медицинского лексикона.

А сегодня Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана выявил у Армении новый синдром, но только экономический - синдром приобретенного инвестиционного дефицита. По его расчетам, война, которая началась 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе – международно-признанной территории Азербайджана, неизбежно приведет к разрушительным последствиям для слабой экономики Армении с нестабильной ресурсной базой. В первые же дни война оказала негативное влияние на краткосрочные и долгосрочные ожидания развития экономики страны, усилила и углубила рецессию, возникшую из-за пандемии. Правда, и до войны экономика этой страны была в незавидном состоянии. По сравнению с соответствующими показателями прошедшего года, во втором квартале 2020 года экономический спад составил 13,7%, а уровень безработицы – около 20%. Дефицит в госбюджете финансировался внешними заимствованиями, а о дефиците платежного баланса и счета текущих операций и говорить нечего – профицита их эксперты и не видели, пожалуй. Усугубляя эту кризисную ситуацию, война разгромит все перспективы армянской экономики во всех временных рамках. Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Армении до B+. Данный показатель говорит, о том, что кредитный рейтинг страны значительно ниже удовлетворительного уровня, а финансовая ситуация в существенной мере изменчива. Этот факт доказывает, что экономические перспективы Армении вновь оцениваются международными организациями. Основным фактором, на который незамедлительно повлияет война и который станет локомотивом глубокого кризиса, будут инвестиционные вложения, считающиеся наиболее чувствительным к кризисам компонентом совокупного спроса. В результате резкого сокращения и выведения из страны инвестиций во время войны возникнет макроэкономическая нестабильность, резко возрастет безработица, капитал будет изнашиваться, снизится производительность и тем самым полностью подорвутся потенциальные перспективы роста, что приведет к экономической нестабильности.

Минимальный уровень национальных сбережений и скудные возможности государства для привлечения внешних долгов (слабое фискальное пространство) ограничивают возможности для внутренних инвестиций. Даже в стабильное время стране не удавалось привлечь прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в существенном объеме. Согласно Докладу о мировых инвестициях 2020, за последние 6 лет объем ПИИ, инвестированных в Армению, составил 1,6 млрд долларов против 19 млрд долларов в Азербайджане. До 2019 года объем поступивших в страну ПИИ был равен 5,9 млрд долларов США (в Азербайджане 32 млрд долларов). Сопоставлять эти показатели просто некорректно. А резкие негативные ожидания, порожденные войной, не только предотвратят участие ПИИ в экономике страны, но также вызовут их быстрый односторонний поток из Армении, то есть отток инвестиций. А быстрый вывод ПИИ из экономики вызовет катастрофический сценарий для экономической активности. Вдобавок рост дефицита платежного баланса в финансовом счете еще больше усилит давление, которое уже существует на валютном рынке. Если добавить и панический эффект, возникающий в связи с войной, резкое падение армянской валюты – драма, будет неизбежным. А это приведет к инфляции и нанесет более серьезный урон социальному благосостоянию страны. Кроме того, износ капитала, отсутствие передачи знаний и технологий в экономику страны приведут к единовременной потере перспектив развития экономики страны. Исследования Центра указывают на практическое отсутствие факторов, которые могут обусловить вовлечение ПИИ в экономику Армении. Анализ, в подробности которого не хотелось бы вникать, дает основание утверждать, что на фоне сокращения внутренних инвестиций в экономику Армении в ближайшей и долгосрочной перспективе продолжится односторонний поток иностранных инвестиций из страны. В результате продолжения экономического спада в стране и роста бедности в долгосрочной перспективе Армения превратится в анклав бедности в развивающемся регионе.