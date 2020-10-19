Пашик войну проиграл, экономику разрушил, народ обезличил не наши цифры
Советское здравоохранение долго не могло раскрыть секреты так называемой «армянской болезни». Вернее не хотело, так как раздуваемая самими же армянами болезнь с головой выдавала всю выдуманность их притязаний на земли нашего региона. Как самого древнего народа, проживающего на этих землях. Эта оказалась обычная болезнь, свойственная только народам, проживающим совсем в другом регионе – средиземноморском. Синдром избранности многострадального народа мог завести совсем в другое политическое русло. И как только секрет болезни был раскрыт, этот синдром был снят с медицинского лексикона.
А сегодня Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана выявил у Армении новый синдром, но только экономический - синдром приобретенного инвестиционного дефицита. По его расчетам, война, которая началась 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе – международно-признанной территории Азербайджана, неизбежно приведет к разрушительным последствиям для слабой экономики Армении с нестабильной ресурсной базой. В первые же дни война оказала негативное влияние на краткосрочные и долгосрочные ожидания развития экономики страны, усилила и углубила рецессию, возникшую из-за пандемии.
Правда, и до войны экономика этой страны была в незавидном состоянии. По сравнению с соответствующими показателями прошедшего года, во втором квартале 2020 года экономический спад составил 13,7%, а уровень безработицы – около 20%. Дефицит в госбюджете финансировался внешними заимствованиями, а о дефиците платежного баланса и счета текущих операций и говорить нечего – профицита их эксперты и не видели, пожалуй.
Усугубляя эту кризисную ситуацию, война разгромит все перспективы армянской экономики во всех временных рамках. Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Армении до B+. Данный показатель говорит, о том, что кредитный рейтинг страны значительно ниже удовлетворительного уровня, а финансовая ситуация в существенной мере изменчива. Этот факт доказывает, что экономические перспективы Армении вновь оцениваются международными организациями.
Основным фактором, на который незамедлительно повлияет война и который станет локомотивом глубокого кризиса, будут инвестиционные вложения, считающиеся наиболее чувствительным к кризисам компонентом совокупного спроса. В результате резкого сокращения и выведения из страны инвестиций во время войны возникнет макроэкономическая нестабильность, резко возрастет безработица, капитал будет изнашиваться, снизится производительность и тем самым полностью подорвутся потенциальные перспективы роста, что приведет к экономической нестабильности.
Минимальный уровень национальных сбережений и скудные возможности государства для привлечения внешних долгов (слабое фискальное пространство) ограничивают возможности для внутренних инвестиций. Даже в стабильное время стране не удавалось привлечь прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в существенном объеме. Согласно Докладу о мировых инвестициях 2020, за последние 6 лет объем ПИИ, инвестированных в Армению, составил 1,6 млрд долларов против 19 млрд долларов в Азербайджане. До 2019 года объем поступивших в страну ПИИ был равен 5,9 млрд долларов США (в Азербайджане 32 млрд долларов).
Сопоставлять эти показатели просто некорректно. А резкие негативные ожидания, порожденные войной, не только предотвратят участие ПИИ в экономике страны, но также вызовут их быстрый односторонний поток из Армении, то есть отток инвестиций. А быстрый вывод ПИИ из экономики вызовет катастрофический сценарий для экономической активности. Вдобавок рост дефицита платежного баланса в финансовом счете еще больше усилит давление, которое уже существует на валютном рынке. Если добавить и панический эффект, возникающий в связи с войной, резкое падение армянской валюты – драма, будет неизбежным. А это приведет к инфляции и нанесет более серьезный урон социальному благосостоянию страны. Кроме того, износ капитала, отсутствие передачи знаний и технологий в экономику страны приведут к единовременной потере перспектив развития экономики страны.
Исследования Центра указывают на практическое отсутствие факторов, которые могут обусловить вовлечение ПИИ в экономику Армении. Анализ, в подробности которого не хотелось бы вникать, дает основание утверждать, что на фоне сокращения внутренних инвестиций в экономику Армении в ближайшей и долгосрочной перспективе продолжится односторонний поток иностранных инвестиций из страны. В результате продолжения экономического спада в стране и роста бедности в долгосрочной перспективе Армения превратится в анклав бедности в развивающемся регионе.
И это, кстати, утверждение не только азербайджанского центра. Еще 13 мая заявил и депутат от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян. По его словам, прошедший правительством Армении в 2019 году путь дает основания для серьезных опасений. Во-первых, так и непонятно, сколько новых рабочих мест было создано. Во-вторых, так и не стало ясно, какая часть рабочих выведена из тени. «Кроме того, иностранные инвестиции в Армении сократились. На данном этапе сопротивляемость нашей страны была бы выше, если бы были иностранные инвестиции», - заметил депутат.
Обратите внимание: армянский депутат ратует за привлечение иностранных инвестиций, азербайджанский центр доказывает неизбежность их оттока. Не везет нам с агрессивным и нищим соседом. Войну подобранная Соросом на ереванских улицах клика пашинянов, уже можно утверждать, проиграла, экономику разрушила, народ довела до крайнего обнищания. Сколько же будет терпеть армянский народ выходки этого обезумевшего сброда? Сколько еще должно погибнуть от пуль и голода простых армян? Пора, народу посадить их на место. Да и международной общественности не мешало бы, наконец, подумать об этом народе, а не потакать сумасбродным выходкам. Это положило бы конец новому экономическому синдрому, и позволило бы армянскому народу зажить обычной жизнью, а не навязанной извне.