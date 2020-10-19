Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мэрам городов, сельским старостам, руководителям других госструктур и органов местного самоуправления с требованием сформировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба ВС Армении.

«Именно они и должны выполнять задачи, которые поставит перед ними командование”, - сказал он в своем обращении в «Фейсбук».

Отметим, что значительная часть армянской армии в Нагорном Карабахе была разбита в ходе успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии. По сообщению Министерства обороны Азербайджана подразделения армянской армии уже отказываются вступать в бой и покидают позиции. Азербайджанская армия стремительно наступает, освобождая одно оккупированное село за другим.