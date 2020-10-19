Армения назвала имена новых убитых в Карабахе официально - 834
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке за 21 октября 62 фамилии. Армения официально признала гибель 834 военнослужащих.
резервист Гукасян Давид Ервандович, 1980 г.р.
резервист Петросян Ишхан Товузович, 1977 г.р.
резервист Азатян Арман Араратович, 1983 г.р.
Саргсян Артур Гагикович, 2000 г.р.
Агаджанян Азиз Самвелович, 2001 г.р.
Агаронян Герасим Варданович, 2001 г.р.
Аревджанян Спартак Робертович, 1998 г.р.
Ерицян Сергей Манукович, 2001 г.р.
Тадевосян Грач Антонович, 2001 г.р.
Аветисян Хачатур Варданович, 2001 г.р.
Ширинян Аргишти Суренович, 2002 г.р.
Григорян Артак Сейранович, 2002 г.р.
Арутюнян Мелик Еремович, 1998 г.р.
Мелконян Ваге Андраникович, 1996 г.р.
Закарян Эдгар Самвелович, 1981 г.р.
Мелконян Шмавон Артурович, 1998 г.р.
Саргсян Седрак Горикович, 1983 г.р.
Мелкумян Сергей Сейранович, 2000 г.р.
Бабаян Арман Артурович, 1998 г.р.
Бабаян Арут Рафаэлович, 1991 г.р.
Мкртчян Мгер Камоевич, 1993 г.р.
Петросян Армен Геворкович, 1995 г.р.
Акопян Миша Арцрунович, 2001 г.р.
Агаханян Ваан Арменович, 2000 г.р.
Айвазян Азат Арменович, 2000 г.р.
Ахвердян Арсен Арменович, 2001 г.р.
Гаспарян Артак Нверович, 2000 г.р.
Артенян Симон Хачикович, 2001 г.р.
Алексанян Севак Артурович, 2000 г.р.
Саркисян Нарек Арутюнович, 2001 г.р.
Ованнисян Арам Арменович, 2000 г.р.
Касоян Мамикон Сосикович, 2001 г.р.
Абраамян Эрик Артакович, 2001 г.р.
Гегамян Жирайр Артурович, 2000 г.р.
Бароян Гор Андраникович, 2000 г.р.
Серобян Вираб Беникович, 2001 г.р.
Степанян Бабкен Хачикович, 1992 г.р.
Саргсян Мартик Сейранович, 1996 г.р.
Галстян Армен Размикович, 1982 г.р.
Навасардян Вардан Григорович, 1993 г.р.
Манукян Арман Самвелович, 1998 г.р.
Григорян Гегам Акопович, 1980 г.р.
Мурадян Мовсес Рудикович, 1990 г.р.
Агаханян Сергей Сурикович, 1992 г.р.
Унанян Грикор Аршакович, 1986 г.р.
Алексанян Айк Самвелович, 1991 г.р.
Мартиросян Джоник Вагинакович, 1974 г.р.
Кочарян Юрик Акопович, 1999 г.р.
Айвазян Карен Людвикович, 1982 г.р.
Мкртчян Арег Жермикович, 2000 г.р.
Саркисян Гор Норайрович, 2002 г.р.
Акопян Спартак Ишханович, 2002 г.р.
Ованнисян Жора Сержикович, 1996 г.р.
Манукян Нарек Рустамович, 1999 г.р.
Хачатрян Давид Овнанович, 1991 г.р.
Лалабекян Сергей Самвелович, 1997 г.р.
Акопян Татул Тигранович, 1994 г.р.
Ованнисян Гамлет Ашотович, 1994 г.р.
Нороян Володя Андраникович, 1998 г.р.
Ашотян Ашот Арманович, 2000 г.р.
Варданян Ален Тигранович, 2001 г.р.
Асатрян Артавазд Осканович, 2001 г.р.