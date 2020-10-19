Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабах е вышла из-под контроля, сообщает haqqin.az со ссылкой на американское издание Columbia Basin Herald.

«Люди, инфицированные коронавирусом, набиваются в холодные подвалы вместе со здоровыми, чтобы спрятаться от артиллерийского огня в Нагорном Карабахе, - пишет газета, издающаяся в Вашингтоне. – А врачи с положительным тестом на COVID-19 оперируют раненых солдат».

Издание сообщает, что из-за боевых действий сепаратистскому режиму приходится направлять и без того скудные ресурсы на военные цели, в результате чего начиная с 27 сентября коронавирус беспрепятственно распространяется в Карабахе. Отслеживание контактов прекратилось, а в переполненных бункерах невозможно отделить больных от здоровых. Особенно сильно пострадали медицинские работники, почти все заразились, признается главврач инфекционной клиники в Ханкенди Мальвина Бадалян.

Заразился и так называемый «министр здравоохранения» Арарат Оганджанян. По его словам, времени на выслеживание инфицированных сейчас просто нет, а потому в Карабахе не знают, сколько людей инфицировано.

Врач Арам Грегорян также говорит о том, что распространению вируса способствовала теснота в бункерах. «Люди вынуждены размещаться плотными группами в подвалах, из-за чего им не удается самоизолироваться, - говорит он. - Даже те, у кого есть температура и другие клинические признаки COVID-19, не могут получить лечение или обратиться в больницу».

Американское СМИ утверждает, что даже в инфекционной клинике Ханкенди пациентов с коронавирусом заставляют укрываться в подвале.