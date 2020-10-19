Экс-президенты Армении обсуждают Карабах

Три президента Армении – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также экс-лидеры карабахских сеапартистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян провели встречу с целью обсудить ситуацию вокруг Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна – Арман Мусинян в своем Facebooк.

Армянские СМИ отмечают, что наиболее примечателен во всей этой ситуации факт встречи первого и второго президентов. Тер-Петросян в 2007 году вернулся в политику с жесткой критикой в адрес Кочаряна.

Между ними развернулась ожесточенная борьба, которая закончилась трагическими мартовскими событиями 2008 года, жертвами которой стали 10 человек.