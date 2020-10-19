Хикмет Гаджиев: «Ильхам Алиев готов к переговорам, а Пашинян - нет!»

«Заявление премьер-министра Армении о том, что у карабах ского конфликта нет дипломатического решения еще раз свидетельствует о том, что Армения абсолютно не заинтересована в решении конфликта мирным путем. Этим заявлением руководство Армении само признает, что целью Армении является удержание под оккупацией территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров - не что иное, как лицемерие», - сказал сегодня помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает АзерТАдж.

Хикмет Гаджиев сказал, что премьер-министр Армении безответственно и ради своих политических амбиций призывает все гражданские власти и мирных жителей взяться за оружие и принять участие в боевых действиях. Эта официальная позиция Армении доказывает, кто нарушил гуманитарное прекращение огня, и служит обострению ситуации в регионе.

Неудивительно, что такое заявление сделал человек, отдавший приказ о постоянном обстреле азербайджанского города Гянджа баллистическими ракетами типа «Скад» и жителей других городов и районов ракетами и артиллерией.

Заявление премьер-министра Армении прозвучало сразу же после рабочих визитов глав МИД обеих стран в Москву по инициативе России и перед встречей на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США.

Помощник президента отметил, что в недавних интервью и заявлениях для международных СМИ президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта международное сообщество, особенно сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны сделать выводы из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении также является неуважением к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта, подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента сказал, что Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.