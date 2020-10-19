В России не будут вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

В России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", — отметил президент РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы России, смертность от COVID-19 выросла по сравнению с весной, однако это связано "с тщательной фиксацией причин", при этом общая смертность снизилась в два раза.