Эйнулла Фатуллаев 19:00

Сегодняшняя сумбурная, потерянная и чрезмерно агрессивная речь Пашиняна чем-то напомнила известную из истории геббельсовскую речь после разгромного Сталинградского поражения. Пашинян в геббельсовском стиле призвал свой народ к тотальной войне. И этот призыв озвучен после тяжких поражений армянской армии, потери так называемого «пояса безопасности» - равнинной части Карабаха и стратегических Гадрутского и Ходжавендского районов. Призыв к тотальной и всеобщей войне сделан в те часы, когда Азербайджанская армия очень близка к освобождению еще одного стратегического района – Губадлы, открывающего путь к Лачинскому коридору.

Судьба войны предрешена. Но у Пашиняна не хватает смелости сказать своему народу правду, раскрыть истинное положение дел. Армения в шаге от полного поражения. Накануне Н.Пашинян провел конфиденциальные переговоры со всеми политическими силами, включая оппозиционные партии Сержа Саргсяна и Дашнакцутюн. Политические противники нынешнего армянского премьера не оставили ему другого выхода из сложнейшей ситуации, отказавшись рассмотреть и принять главнейшее условие Азербайджана – разрешение конфликта на основе предоставления бывшей НКАО самой высокой автономии в составе Азербайджана. Пашинян хочет выжить и обеспечить свое политическое долголетие. Он не может принять решение по Карабаху без общенационального консенсуса. Опасаясь справедливого возмездия. Во-первых, армянская общественность не простит Пашиняну потерю равнинного Карабаха и стратегической части Нагорного Карабаха. Во-вторых, Пашинян хочет взвалить ответственность за окончательное решение проблемы на плечи самого народа. Точнее, разделить ответственность со своими политическими оппонентами и общественностью. Пашинян больше всех остальных политиков заинтересован в продолжении войны, надеясь на перелом в военных действиях. А вдруг произойдет чудо? Если сейчас остановить войну, Армению захлестнет новый всеобщий протест, который, безусловно, завершится его неминуемой отставкой. Пашиняну не простят потерю территорий. Вероятнее всего, до окончательного поражения армянский премьер и смог бы убедить общество в разумности и безальтернативности компромиссов. Однако главным препятствием на пути Пашиняна остается все еще влиятельный карабахский клан, который получил прекрасный шанс для реванша. При любом раскладе – будь то перемирие, либо компромиссы, Пашинян – политический труп, ибо своей банально агрессивной и вызывающей политикой нарушил 30-летние устои системного статус-кво, обусловив возобновление боевых действий.

Пашинян уже находится под перекрестным огнем внутренней критики. Экспертное сообщество, институты общественного мнения задаются логическими вопросами – почему предыдущим президентам Тер-Петросяну, Кочаряну и Саргсяну на протяжении 30 лет удавалось сдерживать Азербайджан от военных действий, а Пашинян спустя всего два года после прихода к власти вызвал тотальную и разрушительную по своему масштабу страшную войну? Ведь все отчетливо понимают, что на сей раз одной из сторон придется объявить полную капитуляцию. На сей раз война завершится окончательным миром. И как показывает ход войны, а также компаративный анализ военно-экономического потенциала двух стран, у Армении очень мало шансов выйти победителем из этой высокотехнологичной и кровавой войны. У Армении почти нет шансов. Видимо, это понимает и автор в свое время самого разумного мирного плана урегулирования первый президент Левон Тер-Петросян. После длительного затишья Л.Тер-Петросян вышел из тени и нашел в себе решимость и смелость встретиться со своими давними политическими противниками – Кочаряном, Саргсяном, Гукасяном, Саакяном, лидерами карабахского клана, которые в самый многообещающий час решения проблемы под воздействием некоторых внешних сил насильственно отстранили его от власти. Тер-Петросян встретился и со своими давнишними врагами – дашнаками, предавшими анафеме экс-президента за парафированные договоренности с Гейдаром Алиевым. Похоже, что Л.Тер-Петросян, как и его «духовный сын» Пашинян, осознает безвыходность ситуации для Армении и пытается уговорить оппонентов признать единственный приемлемый путь компромиссов. По большому счету в Армении повторяется сценарий конца 90-х годов. Армения близка к компромиссной модели мира. И если в первый раз позиция Армении претерпела изменения под влиянием благоразумия Тер-Петросяна, то в этот раз Азербайджан своими военными победами принуждает Армению к миру. Однако мир с Азербайджаном не входит в планы карабахского клана, который пытается воспользоваться выпавшим неожиданным шансом, объявить в предательстве Пашиняна и сместить его путем переворота. Создалась благоприятная ситуация для карабахцев, и они ею воспользуются. Дуумвират Кочаряна - Саргсяна больше думает о реванше и власти, чем о судьбе Карабаха.