Полад Бюльбюльоглы: ситуация для встречи лидеров Азербайджана и Армении еще не созрела

"Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев, такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела, - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли такая встреча в ходе визита Байрамова с учетом того, что лидеры двух стран выразили к ней готовность в интервью ТАСС. - Противоположная сторона продолжает демонстрировать деструктивность в подходах, и поэтому сейчас рано об этом говорить".

Пока рано говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении, поскольку армянская сторона демонстрирует деструктивность в своих подходах. Об этом заявил в среду посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС по итогам визита в российскую столицу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

"Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована", - добавил посол.

Он подчеркнул, что Азербайджан будет решительно отстаивать свою позицию по Карабаху, основанную на международном праве.

Посол указал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС ранее четко объяснил, на каких условиях его страна может прекратить боевые действия и как можно данный конфликт решить окончательно.

"От себя же могу добавить, что Азербайджан и впредь будет решительно отстаивать свою позицию, основанную на международном праве и справедливости", - отметил он.

Посол также заверил, что Азербайджан остается привержен мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, что подтвердил глава МИД страны Джейхун Байрамов.

"Главной целью данного визита является проведение консультаций с министром иностранных дел Российской Федерации господином Сергеем Лавровым по текущей ситуации в Нагорном Карабахе, принуждению Армении к миру, а также обсуждение вопросов, связанных с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и созданием условий для его устойчивого и полного урегулирования", - указал посол.

"На встрече министр Джейхун Байрамов еще раз подтвердил приверженность Азербайджана мирному урегулированию конфликта и принятому 10 октября заявлению", - подчеркнул дипломат.