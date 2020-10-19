Минобороны: Армения вынуждена признать превосходство Азербайджанской армии

Армянская сторона теперь уже вынуждена признать полное превосходство армии Азербайджана. Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, Армения уже признает, что армия Азербайджана на порядок превосходит ее на поле боя.

«О превосходстве Азербайджанской армии, которое признала армянская сторона, ранее заявлял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана. Под руководством Главнокомандующего армия Азербайджана оснащена высокотехнологичным и современным вооружением, солдаты и офицеры прошли курсы, усвоили современную тактику ведения боя», - добавил Анар Эйвазов.