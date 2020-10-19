Фикрет Мамедов обратился к прокурорам мира

В результате данной агрессии миллион человек превратились в беженцев или вынужденных переселенцев. Сегодня Европа и другие регионы мира, столкнувшиеся с проблемой беженцев, могут ясно представить себе масштабы этой гуманитарной катастрофы.

Было отмечено, что Армения, имея безосновательные территориальные притязания на исторические земли Азербайджана, еще в начале 1990-х годов путем военной агрессии оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, населенных азербайджанцами, а также провела там этническую чистку азербайджанского населения.

МАП, которая является единственной организацией, объединяющей прокуроров мира, стоящих на передовой в борьбе с преступностью, была проинформирована о приграничных провокациях и военных преступлениях Армении против Азербайджана.

Министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов как сенатор и почетный член Международной ассоциации прокуроров (МАП) направил обращение президенту, генеральному секретарю, сенаторам и членам Исполнительного комитета Ассоциации, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Было доведено до сведения Ассоциации, что Армения проигнорировала инициативы Минской группы ОБСЕ - посреднической миссии, созданной для урегулирования конфликта, а также исполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к немедленному, полному и безоговорочному выводу армянских сил с оккупированных территорий. Армения постоянно под разными предлогами затягивала мирное разрешение конфликта, поскольку ее устраивал статус-кво, при котором под оккупацией оставались чужие земли, где она, используя богатые природные ресурсы оккупированных территорий Азербайджана, особенно золота, по сей день продолжает осуществлять незаконную экономическую деятельность. Вместе с тем осуществляется незаконное заселение оккупированных территорий, чем грубо нарушается международное право, в частности Женевские Конвенции 1949 года.

Открытые призывы нынешнего руководства Армении к войне, к сожалению, остались без какой-либо реакции международного сообщества, что развязало руки агрессору, который стал интенсивно осуществлять военные провокации против Азербайджана.

В обращении указано, что все эти факты президент Азербайджана, господин Ильхам Алиев подробно довел до сведения мирового сообщества в своем выступлении на недавней 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пользуясь безнаказанностью, вооруженные соединения Армении стали преднамеренно и целенаправленно обстреливать из тяжелых артиллерийских установок наши населенные пункты и мирных жителей. С 27 сентября 2020 года по сегодняшний день погибли не только наши военнослужащие, но и 63 мирных жителя, в том числе женщины и дети, ранены более 290 гражданских лиц. Кроме того, были разрушены или серьезно пострадали около 2400 жилых домов и гражданских объектов.

Эта военная агрессия вынудила Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, провести контрнаступательную операцию в целях принуждения Армении к миру.

Видя успех контрнаступления нашей армии, которая сражается за свои родные земли, исключительно на территории своего государства и без какого-либо внешнего содействия, используя лишь свои человеческие ресурсы и военную технику, армянская сторона массированно обстреливает мирные города и села. Так, город Мингячевир, который находится на расстоянии более 100 км от места военных действий, где расположена электростанция и водохранилище с одной из самых больших плотин в Европе, подвергся ракетному обстрелу. Такой же бомбардировке подверглись нефтепроводы, играющие важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. При этом были использованы запрещенные международно-правовыми нормами кассетные бомбы. Разрушение этих объектов могло бы привести к экологической катастрофе.

Что самое страшное, неоднократным серьезным обстрелам особо точными баллистическими ракетами подверглись посреди ночи густонаселенные кварталы древнего города Гянджа, который находится на удалении десятков километров от линии соприкосновения.

В связи с гибелью мирных жителей в результате этих обстрелов и разрушением гражданской инфраструктуры Генеральной прокуратурой Азербайджана были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе по фактам терроризма, нарушения норм международного гуманитарного права и отдачи преступных приказов во время вооруженных конфликтов и др.

Генеральный секретарь ООН и Европейский Союз уже выступили с заявлениями, осудив атаки на населенные пункты, отметив их абсолютную неприемлемость и заявив, что все обстрелы мирных граждан и гражданских объектов должны прекратиться.

Однако, игнорируя международные нормы, Армения продолжает свои преступные действия, вербует и использует военных наемников из зарубежных стран, осуществляет незаконные доставки вооружения, призывает к террористическим актам против Азербайджана.

В своем обращении министр выразил надежду, что прокуроры всего мира, имеющие высокий авторитет в обществе, возвысят свой голос во имя восстановления справедливости, предотвращения преступлений против человечности, а также в рамках своих полномочий примут меры по фактам вопиющих нарушений международного права.