Стрельба у офиса правящей партии Грузии

Стрельба произошла в Грузии у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Дманиси (регион Квемо-Картли, граничащий с Арменией и Азербайджаном), есть раненые, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Детали инцидента неизвестны, МВД пока не комментировало информацию. Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.

"В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли… насколько я знаю, произошел выстрел, и есть раненые... В такой момент необходимо строжайшее реагирование со стороны правоохранителей", - сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".