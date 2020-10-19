Посол Пакистана поздравил азербайджанский народ с успехами армии
«Поздравляю азербайджанский народ с успехами, достигнутыми Азербайджанской армией в операциях по освобождению оккупированных территорий», - заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.
Дипломат отметил, что Пакистан и Азербайджан, имеющие исторические дружеские и братские связи, успешно сотрудничали и сотрудничают на международных платформах.
«Пакистан поддерживает справедливое и правовое решение нагорно-карабахского конфликта, и в этом вопросе он находится рядом с азербайджанским народом и правительством», - подчеркнул посол.