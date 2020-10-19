Армянские СМИ сообщили о прорыве азербайджанских войск вглубь Карабаха
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил сегодня на брифинге о том, что бои в Карабахе ведутся не только на северном и южном, но и на центральном направлении, сообщает «Спутник-Армения».
По словам Ованнисяна, в ходе боев на северном направлении была задействована авиация ВВС Азербайджана.
Также он заявил, что на центральном направлении азербайджанские диверсионные группы проникли вглубь армянских позиций.
Также продолжаются бои на южном направлении.