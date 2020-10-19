Футболистов «Карабаха» в Израиле встретили баннером: «Карабах – это Азербайджан!»
Завтра чемпион Азербайджана «Карабах» проведет в Тель-Авиве матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы против местного «Маккаби».
Наша команда отправилась в Израиль сегодня утром. У въезда на территорию отеля азербайджанская делегация была встречена баннером, на котором было написано «Карабах – это Азербайджан!», а также нарисованы флаги Израиля и Азербайджана.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил, что сейчас все мысли команды связаны с азербайджанскими солдатами.
«Это естественно, так как сейчас в нашей стране идет война. Азербайджанская армия борется за освобождение наших земель от оккупации. Ежедневно получаем с фронта хорошие новости. Постараюсь настроить наших футболистов на завтрашний матч. Сделаем все, чтобы добиться хорошего результата.
Я смотрел игры «Маккаби» против брестского «Динамо» и австрийского «Зальцбурга». Это команда со своеобразной тактикой. Я бы не хотел никого выделять в составе соперника. У «Маккаби» своя философия игры».
В свою очередь, главный тренер «Маккаби» Йоргис Донис заявил на пресс-конференции, что «Карабах» - серьезная команда с большим опытом».
«Мы проанализировали игру «Карабаха», и я могу сказать, что это стабильная команда. У них сплоченный коллектив. Это очень сильный соперник. Завтра будет тяжелый матч».
Игра «Маккаби» - «Карабах» пройдет на стадионе «Блумфильд» и начнется в 23:00 по бакинскому времени.