Футболистов «Карабаха» в Израиле встретили баннером: «Карабах – это Азербайджан!»

Наша команда отправилась в Израиль сегодня утром. У въезда на территорию отеля азербайджанская делегация была встречена баннером, на котором было написано « Карабах – это Азербайджан!», а также нарисованы флаги Израиля и Азербайджана.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил, что сейчас все мысли команды связаны с азербайджанскими солдатами.

«Это естественно, так как сейчас в нашей стране идет война. Азербайджанская армия борется за освобождение наших земель от оккупации. Ежедневно получаем с фронта хорошие новости. Постараюсь настроить наших футболистов на завтрашний матч. Сделаем все, чтобы добиться хорошего результата.

Я смотрел игры «Маккаби» против брестского «Динамо» и австрийского «Зальцбурга». Это команда со своеобразной тактикой. Я бы не хотел никого выделять в составе соперника. У «Маккаби» своя философия игры».

В свою очередь, главный тренер «Маккаби» Йоргис Донис заявил на пресс-конференции, что «Карабах» - серьезная команда с большим опытом».

«Мы проанализировали игру «Карабаха», и я могу сказать, что это стабильная команда. У них сплоченный коллектив. Это очень сильный соперник. Завтра будет тяжелый матч».

Игра «Маккаби» - «Карабах» пройдет на стадионе «Блумфильд» и начнется в 23:00 по бакинскому времени.