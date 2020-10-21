МИД Азербайджана: Руководство Армении ведет свой народ в пропасть

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что, выступив с заявлением об отсутствии дипломатического урегулирования конфликта, премьер-министр Армении Пашинян открыто признал, что Армения продолжает оккупационную политику и нынешнее руководство страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем мирных переговоров.

«Из этого заявления премьер-министра становится ясно, что истинная цель Армении, которая продолжительно умоляет об установлении режима прекращения огня в связи с начатыми в ответ на новое нападение Армении против Азербайджана контрнаступательными мерами и освобождением вооруженными силами Азербайджана находящихся под оккупацией на протяжении десятилетий территорий, а также два раза грубейшим образом нарушила гуманитарный режим прекращения огня, заключается не в достижении мира, а в новой оккупации.

Это заявление руководства Армении, которое проигнорировало усилия стран-посредников по соблюдению гуманитарного режима прекращения огня, срывающее дипломатические усилия во время консультаций с министрами иностранных дел в Москве, а также в преддверии встречи в Вашингтоне, является очередным наглядным проявлением деструктивной позиции оккупационной Армении, демонстрируемой ею на протяжении долгих лет в связи с урегулированием конфликта.

Азербайджанская сторона, в свою очередь продемонстрировав добрые намерения и конструктивность, два раза дала согласие на гуманитарный режим прекращения огня и заявила, что поддерживает урегулирование конфликта на основании резолюций Совета безопасности ООН. В таком случае призываем страны, демонстрирующие одинаковый подход к незаинтересованной в мирном урегулировании конфликта Армении, и с другой стороны - к Азербайджану, территории которого на протяжении около 30 лет находятся под оккупацией и поддерживающего политическое урегулирование конфликта на основании резолюций ООН, сделать соответствующий вывод.

Безответственными заявлениями и действиями руководство Армении, которое не чувствует никакого давления и не привлечено к ответственности за многочисленные различные преступления в рамках политики агрессии против Азербайджана, ведет свой народ в пропасть.

Единственный пусть достижения продолжительного урегулирования конфликта и устранения напряженности в регионе может быть возможен лишь обеспечением верховенства закона, неприкосновенности и уважения международно признанных государственных границ», - сказали в МИД Азербайджана.