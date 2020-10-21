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Эстония, признанная в мире как один из «технологических пионеров», предложила ряд возможностей для преобразования жизни своих граждан в различных аспектах в цифровой формат. Запущенная в последние годы в Эстонии программа электронного Резиденства доказывает, что решения эстонского «информационного общества» могут иметь глобальное влияние. Подписание политической петиции полностью в цифровом формате стало новым рывком вперед в этой сфере. Вдохновленная успехом Эстонии в цифровых решениях, группа молодых людей, обучающихся в Эстонии, инициировала цифровую политическую петицию с целью вовлечь людей со всего мира, независимо от их физического места жительства или гражданства.

17-18 октября 2020 года граждане более чем 30 стран со всего мира поставили свои цифровые подписи, чтобы выразить свою политическую волю в цифровом формате, используя свои национальные цифровые удостоверения личности и карты е-Резиденства. Не секрет, что онлайн-петиции являются широко распространенной практикой современности. Многие платформы, такие как Change.org, каждому предлагают решения для онлайн-петиций. Однако эта цифровая политическая петиция включает в себя 2 инновации: Политическая петиция была подписана квалифицированными электронными подписями, юридически приравненными к собственноручным подписям. э-Резиденты Эстонии подписали эту политическую петицию своими юридически значимыми цифровыми подписями, используя свои ИД карты (ID-cards) э-Резидентов, мобильные-ИД (Mobile-ID) или смарт-ID. Этот факт доказал, что гражданское общество теперь может на законных основаниях выражать политические взгляды людей со всего мира, используя инновационную платформу Эстонии и программу э-Резидентсва. Это также может стать одной из «лучших практик» электронного участия за последние годы. Жители Эстонии, Латвии, Литвы, Японии, Германии, Швеции, Финляндии, Филиппин, Болгарии, Турции, Украины, Грузии, Азербайджана, Пакистана, Индии, Ирана, Туркменистана, России, Египта, Иордании, Кении, Великобритании, Мексики, Македонии, Албании, Уганды, Эль-Сальвадора и других стран подписали в цифровом формате политическое заявление, адресованное правительству Эстонии, члену Совета Безопасности ООН, с требованием принять меры против международных военных преступлений, совершенных Республикой Армения.

Принимая во внимание принципы, провозглашенные Эстонией в Совете Безопасности ООН о том, что «Эстония как малое государство заинтересовано в миропорядке, основанном на общих правилах и международном праве», в адрес правительства Эстонии была направлена политическая петиция в поддержку другой страны - члена ООН, Азербайджана. Петиция призывает правительство Эстонской Республики, как активного члена Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах, осудить злодеяния, совершенные вооруженными силами Армении, против гражданского населения Азербайджана, а также требовать немедленного прекращения оккупации международно признанных территорий Азербайджана на основе норм и принципов международного права, а также резолюций 822, 853, 874 и 884 СБ ООН. В петиции говорится: «Эстонское общество и представители государства всегда поддерживали территориальную целостность Грузии, Украины и Молдовы. Мы ожидаем, что они будут относиться к Азербайджану равнозначно и настойчиво отстаивать свои позиции».