Международные наблюдатели и военные аналитики не перестают сетовать на отсутствие объективной информации, не позволяющее воссоздать объективную картину войны за возвращение Нагорного Карабах а и освобождение оккупированных Арменией азербайджанских территорий. В этой связи, я бы посоветовал не столько вчитываться в релизы министерства обороны Армении, сколько следить за выступлениями премьер-министра Никола Пашиняна. Их содержание и тон – по сути, безошибочный индикатор, позволяющий определить реальную ситуацию, сложившуюся на линии азербайджано-армянского вооруженного противостояния.

Просто для сравнения: если выступления президента Алиева в СМИ сводятся, главным образом, к перечислению освобожденных азербайджанских городов и напоминаниям о том, что Азербайджан ведет Отечественную войну с иностранным захватчиком, то в монологах Никола Пашиняна преобладает крикливая патетика, набившая оскомину мантра об угрозе нового геноцида и бесконечные призывы о помощи ко всем подряд, без разбора – от ООН, ОДКБ и ЮНЕСКО до Курдской рабочей партии и представителей армянского меньшинства в муниципалитете Лос-Анджелеса.

И вот что поразительно: чем хуже ситуация на фронте, тем агрессивнее и безрассуднее тон заявлений и воззваний Пашиняна. Складывается ощущение, что, под массированными ударами азербайджанской армии, которая спустя тридцать лет армянской оккупации создала в Закавказье принципиально новую реальность, Пашинян окончательно утратил чувство ориентации в политическом пространстве.

Что наглядно иллюстрирует сегодняшнее заявление Никола Пашиняна.

«Россия делает все возможное для Армении, и сомнений в этом нет, - заявил армянский премьер.– Я высоко ценю сотрудничество Армении и России, мы чувствуем поддержку России как стратегического партнера Республики Армения и армянского народа…»

Казалось бы, обычные протокольные слова, которые лидеры произносят обычно на автомате, не заглядывая в текст. Если бы не один нюанс, вызывающий реальное сомнение в адекватности Пашиняна: армянский лидер впервые назвал Россию не союзником своей страны, а «стратегическим партнером».

Что происходит? Неужели Пашинян перестал совсем различать берега? Или массированные удары азербайджанской армии, окончательно стерли в его памяти тот очевидный и всеми признанный факт, что стратегическим партнером России является, как раз-таки, Азербайджан, о чем всегда заявляет президент Ильхам Алиев. А вот Армения (во всяком случае, так традиционно считали российский истеблишмент, мировое сообщество и армянская диаспора) – это неразрывный военно-политический союзник Российской Федерации.

Думаю, со стороны Пашиняна это заявление – отнюдь не оговорка по Фрейду. Назвав Россию «стратегическим партнером», армянский лидер поступает как отчаянный авантюрист, публично выражая Москве свое недовольство нежеланием России включить механизмы ОДКБ на территории дружественной ей Азербайджана.