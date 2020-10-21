Россия – это тебе, Пашинян, не Шура Балаганов ночные заметки
Международные наблюдатели и военные аналитики не перестают сетовать на отсутствие объективной информации, не позволяющее воссоздать объективную картину войны за возвращение Нагорного Карабаха и освобождение оккупированных Арменией азербайджанских территорий. В этой связи, я бы посоветовал не столько вчитываться в релизы министерства обороны Армении, сколько следить за выступлениями премьер-министра Никола Пашиняна. Их содержание и тон – по сути, безошибочный индикатор, позволяющий определить реальную ситуацию, сложившуюся на линии азербайджано-армянского вооруженного противостояния.
Просто для сравнения: если выступления президента Алиева в СМИ сводятся, главным образом, к перечислению освобожденных азербайджанских городов и напоминаниям о том, что Азербайджан ведет Отечественную войну с иностранным захватчиком, то в монологах Никола Пашиняна преобладает крикливая патетика, набившая оскомину мантра об угрозе нового геноцида и бесконечные призывы о помощи ко всем подряд, без разбора – от ООН, ОДКБ и ЮНЕСКО до Курдской рабочей партии и представителей армянского меньшинства в муниципалитете Лос-Анджелеса.
И вот что поразительно: чем хуже ситуация на фронте, тем агрессивнее и безрассуднее тон заявлений и воззваний Пашиняна. Складывается ощущение, что, под массированными ударами азербайджанской армии, которая спустя тридцать лет армянской оккупации создала в Закавказье принципиально новую реальность, Пашинян окончательно утратил чувство ориентации в политическом пространстве.
Что наглядно иллюстрирует сегодняшнее заявление Никола Пашиняна.
«Россия делает все возможное для Армении, и сомнений в этом нет, - заявил армянский премьер.– Я высоко ценю сотрудничество Армении и России, мы чувствуем поддержку России как стратегического партнера Республики Армения и армянского народа…»
Казалось бы, обычные протокольные слова, которые лидеры произносят обычно на автомате, не заглядывая в текст. Если бы не один нюанс, вызывающий реальное сомнение в адекватности Пашиняна: армянский лидер впервые назвал Россию не союзником своей страны, а «стратегическим партнером».
Что происходит? Неужели Пашинян перестал совсем различать берега? Или массированные удары азербайджанской армии, окончательно стерли в его памяти тот очевидный и всеми признанный факт, что стратегическим партнером России является, как раз-таки, Азербайджан, о чем всегда заявляет президент Ильхам Алиев. А вот Армения (во всяком случае, так традиционно считали российский истеблишмент, мировое сообщество и армянская диаспора) – это неразрывный военно-политический союзник Российской Федерации.
Думаю, со стороны Пашиняна это заявление – отнюдь не оговорка по Фрейду. Назвав Россию «стратегическим партнером», армянский лидер поступает как отчаянный авантюрист, публично выражая Москве свое недовольство нежеланием России включить механизмы ОДКБ на территории дружественной ей Азербайджана.
Другими словами, Пашинян собственными руками сжигает последний мост, связывающий блокированную со всех сторон Армению от поставок оружия, боеприпасов и продовольствия. Хотя поставки вооружения, как заявил несколько дней назад Ильхам Алиев, в Армению осуществляют из России контрабандным путем.
На что рассчитывает Пашинян, публично демонстрируя недовольство и снижая Россию до статуса «стратегического партнера»? И что Россия должна сделать, чтобы вернуть в глазах условного армянского Сороса (по меткой идиоме Ильхама Алиева) свой союзнический статус?
Россия должна отозвать своего посла из Баку и перебросить Таманскую дивизию на оборону Ханкенди? А ОДКБ обязана объявить войну Азербайджану, Турции и, заодно, НАТО?
Согласитесь, ситуация чем-то удивительно напоминает эпизод из «Двенадцати стульев», когда Бендер срывает с петлиц униформы Балаганова золотые насосики со словами: «Раньше вы были брандмейстером, а сейчас вы – простой топорник!..»
Вот только Никол Воваевич, судя по всему, забыл, что 150-миллионная Российская Федерация – это не Шура Балаганов, и её, в силу понятных причин, премьер-министру страны, которая существует на подачки северного брата, нельзя понижать в статусе и, тем более, призывать к порядку. Впрочем, и самому Николу Пашиняну до Бендера, как до Рио-де-Жанейро: говорит коряво, убеждает фальшиво, а комбинирует так скверно, что вызывает сочувствие даже у армян.
Что уж тут говорить о русском брате, которому этот посредственный журналист, переквалифицировавшийся в премьер-министры, публично пригрозил пальчиком?!..