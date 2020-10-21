Власти США заявили о задержании россиянина

Американские правоохранительные органы уведомили российских дипломатов о задержании гражданина РФ по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электроники. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на странице в Твиттере генконсульства РФ в Нью-Йорке.

"Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники", - указывается в заявлении российского диппредставительства.