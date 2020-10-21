Еще 20 лет назад я спросил тогдашнего министра иностранных дел Турции - вы присутствуете на Ближнем Востоке или нет? Он ответил - да, мы - ближневосточная держава.

А тридцать лет назад они так не говорили. Судьба тюркского мира напоминает историю России, которая была великой империей. Турция тоже была великой империей. Рухнула одна, рухнула другая, но историческая память осталась. Мы обязаны уважать друг друга и не забывать о великом прошлом. Идея такова: может быть, нам его удастся каким-то образом возродить.

И у Эрдогана при его характере и амбициях это, в общем-то, получается.

Например, вспомните хоть какого-то турецкого президента, который на равных говорил бы с Путиным, Макроном и указывал место американскому президенту.

Эрдоган превратил Турцию в региональную державу. Турция укрепляется в Сирии, усиливается в Ливии, она возвращается в Центральную Азию…

А теперь — Карабах. И я не знаю, чем это все закончится. Вероятно, наступит временное затишье. Но что будет потом?

Карабах полторы тысячи лет тому назад был частью великой Албании... Потом мировая война, потом революция, потом Парижский мир, по которому признали, что Карабах - часть Азербайджана, потом Кавбюро включает область в состав Армении, затем отменяет свое решение и возвращает Азербайджану… Вот за всю эту историю нынешнее поколение сегодня и расплачивается.

Что сейчас происходит? Во-первых, многие до сих пор считали, что армяне — это великие вояки, а азербайджанцы не совсем… И вдруг выясняется, что азербайджанцы – прекрасные вояки. Боевой техники у них больше, населения больше - максимум в пять, минимум в четыре раза. Азербайджан - часть тюркского мира, и появляются турки, которые их поддерживают. И у Азербайджана такой президент, как Ильхам Алиев, очень умный политик, выпускник Московского государственного института международных отношений, и по-русски говорит лучше, чем я. И вдруг они побеждают! При Ильхаме Алиеве.

Я бы сказал, что армяне сейчас огрызаются от бессилия. А азербайджанцы успешно наступают, ибо как Ильхам Алиев, так и азербайджанское общество борются за свои международно признаные территории. А то, что Карабах признал себя независимым... Ну мало ли кто кого признает?! Поставьте себя на место мирового сообщества, посмотрите Устав ООН, и не только. Если мы будем признавать эту «карабахскую независимость», то что произойдет со всем остальным сепаратизмом? Давайте будем откровенны, карабахский вопрос — это сепаратизм чистой воды. Как и чеченский, абхазский сепаратизм, и то, что было в бывшей Югославии — проявление незаконного сепаратизма. Если ООН признает сегодня карабахский сепаратизм, а что потом захотят в Калининграде? И они потребуют отделения от России.

Азербайджан не откажется от своего победоносного наступления, что бы в Ереване ни говорили.

Давайте представим себе ситуацию: азербайджанцы победили. И что? Население Карабаха до всех этих столкновений составляло - 75 процентов армян против 25 процентов азербайджанцев. Азербайджанцы были изгнаны со своих земель, и сейчас там стопроцентно армянское население. После победы в Нагорный Карабах, в свои дома, вернутся азербайджанские беженцы. А смогут ли при новой ситуации вернуться армяне?

От редакции

Касательно опасений А.Малашенко по поводу дальнейшего хода событий после освобождения территорий Азербайджаном, необходимо подчеркнуть, что президент Ильхам Алиев послал четкий сигнал карабахским армянам — гражданам Азербайджана: и они, и азербайджанцы будут мирно жить на землях Нагорного Карабаха, как это было веками.