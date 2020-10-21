Не прошло и года с момента, когда страну покинул прежний президент, Эво Моралес, которого заподозрили в подделке в свою пользу результатов выборов, а уже готовится вступить в должность новый глава государства, и это соратник Моралеса. Правые так и не смогли укрепиться за это время у власти и показать убедительный результат. Левые возвращаются.

Официальный подсчет голосов еще продолжается, но основные соперники Луиса Арсе признали свое поражение. По данным опросов, ближайший конкурент, Карлос Меса, отстает почти на 20%, что делает ненужным второй тур выборов. До голосования в воскресенье у соперников Арсе существовала надежда, что кому-то из них удастся выйти во второй тур, и тогда голоса центриста Месы и правого консерватора Луиса Фернандо Камачо в сумме смогут принести победу кому-то из них, но Луис Арсе справился со своей задачей досрочно.

Без пяти минут президент пока не спешит праздновать и просит дождаться официальных результатов. Между тем наблюдатели пытаются понять, как партии «Движение к социализму» удалось отыграться за скандал годичной давности.

Еще в 2016 году тогдашний президент Эво Моралес, правивший с 2006 года, провел референдум об изменении Конституции, что позволило бы ему претендовать на президентский пост в четвертый раз. Боливийцы отказали ему в этом праве, но Моралес добился своего решением Конституционного суда, отменившего результаты референдума, чем уже в значительной степени настроил против себя население. И когда в прошлом году состоялись президентские выборы, подсчеты показывали, что предстоит второй тур между Моралесом и тем же Карлосом Месой, который принимал участие в гонке и в этот раз. Но неожиданно подсчет голосов на сутки прекратили, а затем было объявлено о победе действующего президента сразу в первом туре. Это вызвало волну возмущения и протестов, под давлением которых Эво Моралес покинул страну, а временным исполняющим главы государства стала Жанин Аньес, заместитель главы сената.

Такой скандальный провал социалистов, казалось, надолго лишал «Движение за социализм» каких-то политических перспектив. Но, как это бывает, совпали два важных фактора. Жанин Аньес развила неприкрытую борьбу с политическими оппонентами из левого лагеря, открыто поддерживала подразделения военной полиции, занимавшиеся подавлением политического инакомыслия. Однако Боливия бедная страна с большим индейским населением, и именно для бедняков индейцев социалисты стали партией надежды. Благодаря политике борьбы с бедностью уровень жизни в нищей провинции заметно вырос, и народ знал, кого за это благодарить. Нападки на социалистов сыграли против временной власти правых.

Кроме того, как и во многих куда более благополучных странах, правительство не справилось с эпидемией коронавируса, которая ударила и по экономике, и по здоровью граждан. Этого правым тоже не простили. Результат: власть снова у представителя «Движения за социализм», бывшего министра экономики в президентство Моралеса. Правда, Луис Арсе всячески подчеркивает свою независимость от бывшего президента, повторяя в комментариях для прессы: «Я – не Моралес!» Он действительно не Моралес, который не получил даже законченного среднего образования. Арсе учился в Британии, работал в Национальном банке Боливии и ряде университетов. Ожидается, что его политика будет не такой безоглядно популистской, какой она была при Моралесе. Но левые в Латинской Америке празднуют: разговоры о том, что левая волна, прокатившаяся когда-то по континенту, придется прекратить. Вопрос только, надолго ли.