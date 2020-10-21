Газета «Нью-Йорк таймс» продолжила публикацию цикла разоблачительных материалов, связанных с налоговыми документами Трампа, оказавшимися в распоряжении редакции. Выяснилось, что президент США Дональд Трамп владеет счетом в одном из китайских банков, а его компания Trump International Hotels Management L.L.C. заплатила более 188 000 долларов налогов в китайскую казну с 2013 по 2015 год.

За две недели до выборов Дональд Трамп предпринимает отчаянные попытки догнать ушедшего далеко вперед Джо Байдена, но все новые скандалы не дают президенту поднять голову и расправить плечи.

Юристы Трампа не стали отрицать добытые журналистами факты, а заявили, что из них сделаны неправильные выводы. Дескать, действительно, компания проявляла интерес к китайскому рынку, но он давно остыл, и никаких больше операций с китайцами не производится. Тем не менее публикация этой информации весьма чувствительна для президента. Во-первых, на фоне данных, что в США он в 2015-2016 годах он заплатил только по 750 долларов ежегодных личных налогов, сумма, доставшаяся китайскому правительству, выглядит вызывающе. Во-вторых, тема неравноправного сотрудничества американского бизнеса с китайским была одним из любимых коньков его президентства. Трамп даже предложил в августе обязать американские компании вывести свои фабрики из Китая, где, как известно, выгодно держать производство из-за дешевой рабочей силы. У таких фирма угрожали отобрать государственные контракты. Сам при этом, оказывается, имел какие-то дела с тамошними предпринимателями, пусть и в недавнем прошлом.

Кроме того, эта история не позволяет Трампу сильно разгуляться с критикой Байдена, которого он обвиняет в коррупционных связях с Китаем через сына, Хантера. Если в нападках Трампа нет ничего, кроме домыслов, то в случае его собственных дел с Китаем – пожалуйста, документы.

Социальные сети не упустили случая поиздеваться над президентом, публикуя картинки, где он изображен во френче по примеру китайских вождей и под красным знаменем. Его величают «товарищем Трампом» и благодарят за «партийные взносы»: «родина не забудет».

«Товарищ Трамп» тем временем пытается спасти свою предвыборную кампанию и устраивает митинги в штатах, которые будут играть решающую роль в определении победителя, в первую очередь это Пенсильвания и Мичиган. Туда же отправился поддержать Байдена и Барак Обама.

Впереди еще один и, пожалуй, единственный важный момент: оставшийся тур президентских дебатов, который пройдет вечером 22 октября. Чтобы предотвратить ситуацию, которая повторялась на первых дебатах, когда кандидаты не давали друг другу говорить и прерывали выступления оппонента (стоит ли упоминать, что этим занимался преимущественно Трамп), в этот раз микрофоны будут включать только по очереди на время выступления кандидата. Прошлые дебаты не принесли подъема поддержки действующему президенту, удастся ли ему отыграться в этот раз – неизвестно. Кажется, уже ничто не заставит сторонников усомниться в своих кандидатах. Но кто знает, вдруг есть маленький шанс.