Товарищ Трамп погорел на Китае наш комментарий
За две недели до выборов Дональд Трамп предпринимает отчаянные попытки догнать ушедшего далеко вперед Джо Байдена, но все новые скандалы не дают президенту поднять голову и расправить плечи.
Газета «Нью-Йорк таймс» продолжила публикацию цикла разоблачительных материалов, связанных с налоговыми документами Трампа, оказавшимися в распоряжении редакции. Выяснилось, что президент США Дональд Трамп владеет счетом в одном из китайских банков, а его компания Trump International Hotels Management L.L.C. заплатила более 188 000 долларов налогов в китайскую казну с 2013 по 2015 год.
Юристы Трампа не стали отрицать добытые журналистами факты, а заявили, что из них сделаны неправильные выводы. Дескать, действительно, компания проявляла интерес к китайскому рынку, но он давно остыл, и никаких больше операций с китайцами не производится. Тем не менее публикация этой информации весьма чувствительна для президента. Во-первых, на фоне данных, что в США он в 2015-2016 годах он заплатил только по 750 долларов ежегодных личных налогов, сумма, доставшаяся китайскому правительству, выглядит вызывающе. Во-вторых, тема неравноправного сотрудничества американского бизнеса с китайским была одним из любимых коньков его президентства. Трамп даже предложил в августе обязать американские компании вывести свои фабрики из Китая, где, как известно, выгодно держать производство из-за дешевой рабочей силы. У таких фирма угрожали отобрать государственные контракты. Сам при этом, оказывается, имел какие-то дела с тамошними предпринимателями, пусть и в недавнем прошлом.
Кроме того, эта история не позволяет Трампу сильно разгуляться с критикой Байдена, которого он обвиняет в коррупционных связях с Китаем через сына, Хантера. Если в нападках Трампа нет ничего, кроме домыслов, то в случае его собственных дел с Китаем – пожалуйста, документы.
Социальные сети не упустили случая поиздеваться над президентом, публикуя картинки, где он изображен во френче по примеру китайских вождей и под красным знаменем. Его величают «товарищем Трампом» и благодарят за «партийные взносы»: «родина не забудет».
«Товарищ Трамп» тем временем пытается спасти свою предвыборную кампанию и устраивает митинги в штатах, которые будут играть решающую роль в определении победителя, в первую очередь это Пенсильвания и Мичиган. Туда же отправился поддержать Байдена и Барак Обама.
Впереди еще один и, пожалуй, единственный важный момент: оставшийся тур президентских дебатов, который пройдет вечером 22 октября. Чтобы предотвратить ситуацию, которая повторялась на первых дебатах, когда кандидаты не давали друг другу говорить и прерывали выступления оппонента (стоит ли упоминать, что этим занимался преимущественно Трамп), в этот раз микрофоны будут включать только по очереди на время выступления кандидата. Прошлые дебаты не принесли подъема поддержки действующему президенту, удастся ли ему отыграться в этот раз – неизвестно. Кажется, уже ничто не заставит сторонников усомниться в своих кандидатах. Но кто знает, вдруг есть маленький шанс.