«У Еревана сейчас нет никакой существенной поддержки за рубежом. Надо признать, что в борьбе за Карабах армянскому руководству надо думать, как бы не потерять Армению. Это довольно сложная ситуация и, к сожалению, в большой степени все, что происходит, является плодом весьма непродуманных действий армянского руководства», — прежде всего отметил он.

«Ситуация такова, что, хочешь или не хочешь, надо признавать территориальную проблему Азербайджана и искать возможность найти такой статус, который гарантировал бы армянскому населению безопасность проживания и развития его культуры в этом регионе. Никакого другого пути нет», — признал Карен Шахназаров.

Гендиректор «Мосфильма» призвал общество в Армении не питать иллюзий о том, что его страна сравнима с Израилем. «Израиль, во-первых, намного мощнее, во-вторых, скажем прямо, еврейская диаспора намного мощнее армянской. Также Израиль выпускает оружие и имеет для США настолько ключевую роль, что, фактически, контролирует весь Ближний Восток. Нет Израиля – нет американцев на Ближнем Востоке», — пояснил режиссер.

Также Карен Шахназаров указал на отличия нагорно-карабахского конфликта от всех других сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве. «Абхазия, Южная Осетия, Донбасс граничат с Россией. Карабах же внутри Азербайджана. Районы вокруг него, о которых идет речь, тоже азербайджанские. Строго говоря, если будет возврат семи районов, что Карабах будет делать?

Россия не будет вмешиваться в конфликт без серьезных на то оснований. Нет никакой юридической возможности, чтобы Россия вмешивалась в этот вопрос. Да, Россия должна обеспечивать интересы Армении, но какие основания у России туда сбрасывать какие-то войска? Угроза геноцида? Ее никто не признает. Президент Азербайджана очень убедительно выступает и говорит, что армяне и азербайджанцы будут жить вместе, что Азербайджан это гарантирует», — обратил внимание гендиректор «Мосфильма».

«Независимость армянского Нагорного Карабаха не признает никто. Такие вопросы решаются силой – если есть силы взять Баку. Но если сил нет – ищи компромисса. Надо идти на уступки, надо понять, что упрямством невозможно решить этот вопрос. Решить его можно, главное – отдать все спорные территории, то есть они не спорные, а бесспорные, это надо признать, Азербайджану, и решать вопрос конкретно армянского населения, проживающего на этой территории», — считает кинорежиссер.

Подчеркнув, что сейчас целью должно являться сохранение армянского народа, а не армянской государственности, режиссер перечислил страны, которые сегодня не являются сторонниками Республики Армения. «Очевидно, что Запад не будет на стороне Армении, только если формально, риторически, какой-нибудь конгрессмен в США, например, скажет, что надо армянам помочь. Но реально Турция для Запада важнее – это страна НАТО. Далее, враждебная Грузия при любых таких событиях объявляет блокаду, как это было в начале 90-х годов, в Ереване тогда все перила сняли, людям топить было нечем. Единственный, кто помогает Армении – Иран. Иран неплохо относится к Армении, но в Иране живет миллион армян и 20 млн азербайджанцев. Не факт, что завтра иранцы не переменят отношение к Армении», — подчеркнул Карен Шахназаров.

Что же касается России, то ей участвовать в войне на юге совершенно не нужно. «Разве есть у России сейчас такая возможность - втянуться в войну на южных границах страны? Вся эта история для того и сделана, чтобы втянуть Россию в южный конфликт, чтобы изматывать ее силы. Этому только будут рады», — заключил гендиректор «Мосфильма».