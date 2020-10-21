20 октября по инициативе Постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии состоялась встреча в видеоформате с членами парламентского комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским отношениям. 21 октября аналогичная встреча была организована с членами Постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении.

Обе встречи были освещены в онлайн режиме на телеканале Сената Италии Senato Web TV (http://webtv.senato.it) и youtube-канале (https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano).

И если встреча с азербайджанскими парламентариями прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, вопросы итальянских сенаторов поставили армянских депутатов в крайне сложное положение. Дело дошло до того, что председатель Комиссии по внешним связям парламента Армении Рубен Рубинян обвинил итальянских сенаторов в предвзятой позиции.