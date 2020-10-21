«Когда Армения покинет оккупированные территории?» Армянских депутатов поставили в безвыходное положение
20 октября по инициативе Постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии состоялась встреча в видеоформате с членами парламентского комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским отношениям. 21 октября аналогичная встреча была организована с членами Постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении.
Обе встречи были освещены в онлайн режиме на телеканале Сената Италии Senato Web TV (http://webtv.senato.it) и youtube-канале (https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano).
И если встреча с азербайджанскими парламентариями прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, вопросы итальянских сенаторов поставили армянских депутатов в крайне сложное положение. Дело дошло до того, что председатель Комиссии по внешним связям парламента Армении Рубен Рубинян обвинил итальянских сенаторов в предвзятой позиции.
Так в своем выступлении сенатор от партии «Да здравствует Италия» Лаура Гаравини заявила, что Армения является одной из самых милитаризованных стран, напомнила о резолюциях Совбеза ООН, требующих освобождения территорий Азербайджана, и спросила, когда Армения собирается выполнить эти резолюции.
Сенатор от Демократической партии Алессандро Альфиере спросил армянских депутатов о базовых принципах урегулирования карабахского конфликта, утвержденных Минской группой ОБСЕ, а также задал вопрос о том, почему Армения отказывается следовать этим принципам.
В свою очередь, сенатор Альдофо Урсо («Братья итальянцы») заявил о том, что Армения осуществила этническую чистку в отношении мирного азербайджанского населения, в результате чего Армению покинули 250 тысяч, а оккупированные территории 750 тысяч азербайджанцев. Итальянский сенатор поинтересовался, когда Армения покинет оккупированные территории и создаст возможность беженцам вернуться на родные земли.
Сенатор Джанлука Феррара (Движение «Пять звезд») отметил, что урегулирование конфликта должно основываться на международное право и согласно резолюциям Совбеза ООН, Армения должна покинуть оккупированные территории.
Попавшие в затруднительное положение члены Постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении и в частности председатель комиссии Рубен Рубинян в агрессивной форме обвинили итальянских коллег в неинформированности и предвзятости и уклонились от ответов на поставленные вопросы. Рубен Рубинян запретил армянским депутатам говорить, за что получил замечания со стороны итальянских сенаторов.