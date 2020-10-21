Минобороны: Армянские войска понесли большие потери и отступили с важных высот

В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«В результате операции, проведенной азербайджанской армией на Губадлинском направлении фронта, обороняющиеся подразделения армянских вооруженных сил, понеся потери в личном составе и военной технике, были вынуждены отступить с важных высот и ряда позиций.

Имеется много раненых среди личного состава батареи Д-20 155-го артиллерийского полка армянских вооруженных сил, занимающей позиции на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно о недостатке автомобильной техники для эвакуации раненых и о закрытии дорог. Добровольцы, недавно доставленные в артиллерийские части противника, расположенные севернее поселка Гадрута, оставили огневые позиции и бежали.

В результате артиллерийского обстрела 5-го горнострелкового полка на Агдеринском направлении противник понес многочисленные потери убитыми и ранеными в живой силе. Командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян пропал без вести, а начальник штаба батальона уничтожен.

В результате выведения из строя подземного укрытия произошла значительная потеря личного состава противника. В результате огневого поражения оборонительного участка 543-го полка имеются значительные потери среди личного состава. Ранен командир полка, уничтожены его заместитель, командир батальона Араик Овакимян и его заместители, командиры минометной батарея и роты. Личный состав одной из рот 1-го батальона отказался вступить в бой.

В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Наши войска контролируют оперативную обстановку», - говорится в сообщении.