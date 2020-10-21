Трамп: США не будут участвовать в «безумных» войнах за рубежом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в городе Гастониа (штат Северная Каролина) пообещал в случае переизбрания не допустить участия США в «абсолютно безумных войнах за рубежом».

«Мы нанесем удары по террористам, которые угрожают нашим городам, и мы не допустим участия Америки в этих странных, абсолютно безумных войнах за рубежом. Мы будем сохранять несравненную военную мощь Америки и гарантируем мир с помощью силы, и именно это мы делаем сейчас», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава американской администрации выразил уверенность, что США располагают «величайшей в мире» боевой техникой. «Россия и Китай, Северная Корея – никто не имеет такого вооружения, как мы. Ракеты, танки, подлодки, корабли, истребители – они прекрасны и лучшие в мире, гиперзвуковые ракеты, они летают в семь раз быстрее звука, очень быстро. Кроме того, мы переоснастили наши ядерные силы, и остается надеяться, что нам не придется применять ничего из этого», –заявил Трамп.