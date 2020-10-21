В эти славные дни, когда Вооруженные силы Азербайджана, ведя героическую борьбу против армянских агрессоров, очищают нашу землю от грязи оккупантов, долг каждого гражданина вместе со славными сынами Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил - Президента Ильхама Алиева, освобождающими нашу Родину, приближать великую Победу.

Филиал компании C-Catering Ltd в Азербайджанской Республике, основанный в 2010 году, на протяжении долгого времени с успехом осуществляет услуги по кейтерингу на буровых установках Caspian Drilling Company «Гейдар Алиев», «Истиглал» и «Деде Горгуд» на Каспии, а также для подрядчиков и партнеров SOCAR, работающих в нефтяных проектах на море и суше. Также компания участвует в обеспечении инфраструктурных проектов в Азербайджане.

Сотрудники филиала компании C-Catering Ltd в Азербайджанской Республике, записавшись добровольцами, с оружием в руках восстанавливают территориальную целостность Азербайджана.

Наряду с этим, в эти исторические дни, филиал компании, представленный руководством - директор Исаак Оудшорн, менеджер по операциям Фахри Эйвазов и коммерческий менеджер Нигяр Ахундова - приобрел и передал 20 тонн говядины для нужд Вооруженных Сил Азербайджана, с благодарностью Азербайджанскому Солдату.

Победа с нами! Слава Азербайджанскому Солдату! Слава Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил! Слава Азербайджану! Карабах - это Азербайджан!