Объединения и предприятия Министерства оборонной промышленности, созданного в 2005 году по личной инициативе президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, обеспечивают азербайджанскую армию оружием и боеприпасами в бесперебойном режиме.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства, специалисты совместно с военными проводят испытания нового вида оружия и боеприпасов в реальных боевых условиях.

Так, предприятия Министерства оборонной промышленности приступили к серийному производству беспилотных летательных аппаратов нового типа İti qovan, обладающих большей разрушительной силой. Вошедшие в историю слова Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написаны на крыльях БПЛА.

В настоящее время БПЛА İti qovan используются азербайджанской армией.