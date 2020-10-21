Ильхам Алиев принял главного омбудсмена Турции фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня главного омбудсмена Турецкой Республики Шарафа Малкоча. Об этом сообщает АзерТАдж.

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