Ильхам Алиев принял главного омбудсмена Турции фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня главного омбудсмена Турецкой Республики Шарафа Малкоча. Об этом сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня главного омбудсмена Турецкой Республики Шарафа Малкоча. Об этом сообщает АзерТАдж.
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