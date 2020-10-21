Бразилия передумала покупать китайскую ковид-вакцину

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил сделку на покупку около 46 млн доз китайской вакцины от коронавируса, которую ранее анонсировал минздрав страны, передает Интерфакс.

«Бразильцы не будут ничьими подопытными кроликами. Вот почему я принял решение не покупать эту вакцину», — заявил президент.

Бразильский минздрав планировал заключить соглашение о поставках вакцины с китайской компанией SinoVac Biotech. Это же решение продвигал губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа. Планировалось, что третий этап испытаний китайской вакцины пройдет в Бразилии.

Болсонару, в свою очередь, отдал предпочтение оксфордской вакцине от коронавируса, контракт на поставки которой ранее был подписан с Великобританией.

Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране инфекцией заразились более 5,3 млн человек, погибли более 155 тыс. пациентов.